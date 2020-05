Atommüllendlager-Suche: Grüne befürchten Nachteile für Ost-Bundesländer

Bei der Suche nach einem Atommüllendlager drohen Thüringen und anderen Ost-Bundesländer nach Ansicht der Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) Nachteile. Das ergebe sich aus der Datengrundlage die sich die schwarz-rote Mehrheit im Bundestag für die Endlager-Suche vorstelle, sagte Siegesmund der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei aber nicht zu akzeptieren. Thüringen würde deshalb wie andere von den Grünen mitregierten Bundesländer einer wichtigen Grundlage für die Endlager-Suche am Freitag im Bundesrat nicht zustimmen.

Das sogenannte Geologiedatengesetz werde in der Konsequenz im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat beraten werden müssen, sagte Siegesmund. Die Große Koalition habe schon vor Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag im April gewusst, dass es dazu Widerstand in der Länderkammer gebe. "Das haben sie ignoriert, dann eben jetzt die harte Nummer im Vermittlungsausschuss."

Unterschiedliche Datenlage

Das grundsätzliche Problem mit der Datengrundlage zur Endlagersuche sieht nach Siegesmunds Angaben so aus: Bis zur Wiedervereinigung sei etwa mit Gesteinsproben in Ost und West unterschiedlich umgegangen worden. Daher gebe es heute unterschiedlich aussagekräftige Erkenntnisse dazu, welche Standorte für ein Endlager geeignet seien. Weil es in der DDR keinen Schutz von privaten Daten gegeben habe, seien die entsprechenden Daten dort alle zugänglich. In der Bundesrepublik dagegen seien etwa Gesteinsproben, die von Privatunternehmen gefördert wurden, nicht unbedingt zugänglich, sodass diese Informationen bei der Endlagersuche fehlten.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat nach eigenen Angaben den Auftrag, bis 2031 einen Standort für die Endlagerung von Atommüll in Deutschland zu finden. Bislang gibt es kein solches Endlager, der Atommüll wird in Zwischenlagern aufbewahrt. Dort sollen hochradioaktive Abfälle für eine Million Jahre sicher gelagert werden können. Wo dieser Standort liegen wird, ist noch völlig unklar. Welche Region ausgewählt wird, soll auf Basis eines mehrstufigen Verfahrens entschieden werden.

"Wenn jetzt die Grundlage für die Endlagersuche versemmelt wird, gibt es bei den Menschen auch keine Akzeptanz für deren Ergebnis im Jahr 2031", sagte Siegesmund. (olb)