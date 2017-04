(Bild: uspto.gov)

Mit einem Team spezialisierter Mitarbeiter erkundet Amazon, welche Rolle selbstfahrende Fahrzeuge bei der Zustellung von Waren spielen könnten.

Amazon will sich laut einem Zeitungsbericht die Verkehrs-Revolution durch vollautomatische Fahrzeuge zu Nutzen machen. Der Online-Händler habe bereits vor über einem Jahr ein auf autonomes Fahren spezialisiertes Team gebildet, schrieb das Wall Street Journal am Montag. Derzeit gehe es nicht darum, eine Fahrzeugflotte zu bauen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Stattdessen gehe es darum, welche Rolle selbstfahrende Fahrzeuge bei der Zustellung von Waren spielen könnten.

Das Projekt stehe erst noch am Anfang, hieß es. Es würde aber zu Amazons Anstrengungen passen, immer mehr mehr Waren in Eigenregie auszuliefern. Der Konzern beschäftigt auch in einigen deutschen Städten eigene Kuriere und arbeitet für die Zukunft an der Zustellung mit autonom fliegenden Drohnen. Erste Hinweise auf das Amazons Interesse an Roboterwagen hatte es im Januar mit dem Patent für ein Verfahren zur Abstimmung autonomer Fahrzeuge im Verkehr. (dpa) / (anw)