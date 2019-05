Auch Infineon und andere kappen wohl Geschäftsbeziehungen zu Huawei

Der deutsche Chipkonzern Infineon hat offenbar Auslieferungen an Huawei eingestellt, womit das Vorgehen der US-Regierung gegen den chinesischen TK-Ausrüster auch bereits Auswirkungen außerhalb der USA hätte.

Von dem Auslieferungsstopp berichtet die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei unter Berufung auf zwei nicht genannte Quellen. Auf Anfrage von heise online hat Infineon den Bericht bislang weder bestätigt noch dementiert, kündigte aber eine Stellungnahme an. Zuvor hatte Google angekündigt, die Geschäftsbeziehungen zu Huawei einzustellen und damit für Aufsehen gesorgt.

Immer mehr Unternehmen kappen Verbindung zu Huawei

Wie Nikkei weiter berichtet, habe man bei Infineon die Lieferungen gestoppt, bevor die Situation intern abschließend geklärt worden sei. Dazu solle es in dieser Woche Treffen geben und es sei nicht klar, ob das Unternehmen die Lieferungen wieder aufnehmen könnte, sollten die juristischen Fragen beantwortet sein. Infineon macht demnach rund 100 Millionen US-Dollar Umsatz mit Huawei. Das ist zwar nur ein sehr geringer Teil des Gesamtumsatzes von mehr als 7 Milliarden Euro. Trotzdem könnte ein Ende der Geschäftsbeziehungen zu Huawei darauf hindeuten, dass dem US-Vorstoß gegen den chinesischen Konzern auch außerhalb der USA gefolgt wird.

Laut Nikkei haben neben Infineon auch die US-Unternehmen Micron Technology und Western Digital ihre Lieferungen an Huawei gestoppt. Bei ST Microelectronics soll im Verlauf der Woche entschieden werden, ob ein ähnlicher Schritt unternommen werden soll. TSMC will demnach vorerst weiter an Huawei liefern, die Fortsetzung der Geschäftsbeziehungen aber ebenfalls prüfen. Bei anderen Zulieferern wie Toshiba und Japan Display würde das ebenfalls getan. Huawei selbst gibt sich demnach zuversichtlich. Man sei vorbereitet und habe Vorräte für mehrere Monate angelegt.

Hintergrund des massiven Vorgehens gegen Huawei ist der vergangene Woche verhängte Telekommunikationsnotstand der US-Regierung. Im Zuge dessen hatte Präsident Trump Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren wolle, müsse dafür künftig eine Lizenz erwerben. Diese könne verweigert werden, wenn nationale Sicherheitsinteressen berührt seien. US-Behörden verdächtigen Huawei, Spionage für die chinesische Regierung zu betreiben. (mho)