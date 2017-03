(Bild: Onkyo)

Kurz nachdem Yamaha bekanntgegeben hat, dass seine kommenden Mehrkanal-Verstärker Videos im dynamische HDR-Format "Dolby Vision" durchleiten werden, präsentiert Onkyo mit dem TX-NR676E das erste Modell mit Dolby-Vision-Passthrough.

Während Yamaha das Thema Dolby Vision bei der Vorstellung seiner neuen AV-Receiver-Reihe am heutigen Dienstagmorgen durchaus in den Fokus stellte, war Onkyo das dynamische Format zur Weitergabe von Bildern mit erhöhtem Kontrast (High Dynamic Range, HDR) bei der Ankündigung seines kommenden Receivers TX-NR676E nur eine beiläufige Erwährung wert: "Für visuell packende Unterhaltung geben sechs HDCP 2.2-kompatible HDMI-Eingänge auf der Gehäuse-Rückseite Video-Inhalte in 4k/60p, Dolby Vision, HDR10 oder BT.2020 weiter...".

Dennoch ist die Passthrough-Funktion für Dolby ein wichtiger Schritt. Zur Erinnerung: Bei Dolby Vision werden die Metadaten mit dem gewünschten Bildeindruck Szene für Szene oder sogar Bild für Bild übertragen werden und nicht – wie beim aktuell bei Ultra HD Blu-rays verwendeten HDR-10-Format – einmal für den gesamten Film. In der aktuellen HDMI-Spezifikation 2.0b ist diese Weitergabe von dynamischen Metadaten jedoch nicht spezifiziert. Diese wird erst mit dem kommenden HDMI 2.1 eingeführt.

Onkyo wird daher wie Yamaha und die D+M Gruppe (Denon und Marantz) daher eine von Dolby entwickelte Passthrough-Lösung nutzen.

Innere Werte

Der TX-NR676E ist ein 7.2-Kanal Netzwerk-AV-Receiver der Mittelklasse mit 160 Watt pro Kanal, der auf Wunsch objektbasierte Soundtracks in Dolby Atmos oder DTS:X in einem 5.2.2-Lautsprecher-Setup wiedergeben kann.

Dank der sogenannten "FireConnect" -Technik von Blackfire sollen Musikliebhaber ihre Lieblingssongs über ihren neuen AV-Receiver und die Onkyo NCP-302 Wireless-Lautsprecher in beliebig vielen Räumen wiedergeben können.



Der TX-NR676E hat zudem Chromecast integriert, kann also Musik von Chromecast-fähigen Apps auf iPhone, iPad, Android Phone oder Tablet, Mac oder Windows Laptop beziehungsweise Chromebook wiedergeben. Darüber hinaus ermöglicht DTS Play-Fi laut Hersteller die schnelle Spiegelung von unterstützten Apps und Geräten für die Wiedergabe auf dem TX-NR676E.

Das Gerät soll mit einem 32-Bit-DSP-Chipsatz, einem 384 kHz/32-bit DAC und der von Onkyo eigenentwickelten VLSC Hochfrequenz-Rauschunterdrückungstechnologie sowie mit derr Wiedergabe von Hi-Res-Audio-Formaten (wie DSD 5,6 MHz/2,8 MHz und 192 KHz/24-bit WAV, FLAC, AIFF oder ALAC) punkten. Der Receiver soll im Mai zum Listenpreis von 649 Euro in schwarz und silber erhältlich sein.

(nij)