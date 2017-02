(Bild: Hindenburg Systems ApS)

Der Audiospezialist Hindenburg Systems verkauft sein Schnittprogramm "Journalist" am heutigen Welttag des Radios für 2 Euro und spendet den Erlös.

Anlässlich des heutigen Weltradiotags gibt es das Audiobearbeitungsprogramm Hindenburg Journalist zum symbolischen Preis von 2 Euro für diejenigen, die es heute erwerben. Normalerweise berechnet der dänische Hersteller Hindenburg Systems 85 Euro für das Schnittprogramm, das besonders die Bedürfnisse von Podcastern und Radiomachern erfüllen soll. Hindenburg Journalist läuft laut Hersteller unter Microsofts Windows (ab XP) und Apples OS X (ab 10.4).

Der UNESCO-Weltradiotag erinnert seit 2012 an die Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946. Hindenburg Systems will mit seiner Rabatt-Aktion nicht nur das Radio als unverzichtbares Medium würdigen, sondern auch darauf aufmerksam machen, dass die Armutsgrenze nach Schätzungen der Weltbank bei einem täglichen Einkommen von 1,90 US-Dollar liegt – für eine vierköpfige Familie. Den Erlös aus der heutigen Aktion will Hindenburg Systems an die Menschenrechtsorganisation Cultural Survival spenden, die sich für bedrohte Völker einsetzt. (un)