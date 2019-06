Auf Reisen - Die Bilder Woche (KW24)

Langsam aber sicher rückt die Urlaubszeit in greifbare Nähe - und als ersten Appetizer hat die Redaktion diese Woche sieben Bilder ausgewählt, die Lust auf mehr und vielleicht auch auf eigene Fototouren im demnächst anstehenden Urlaub machen sollen. Unsere Reise startet in Marokko mit einem Bild, welches wegen seiner Spiegelungen das Auge im ersten Moment verwirrt. Die Realität zeigt es ebenfalls nicht, wie der Fotograf berichtet: "Stromleitungen und ein total vermülltes Ufer" mussten erst herausretuschiert werden, bevor dieses Bild zu dem wurde, was es in dieser Bilderstrecke ist. Sehen Sie selbst:

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 24) (7 Bilder) Schwebendes Ufer von Joachim Kopatzki: "Das Bild entstand in Marokko an einem Stausee eher durch Zufall bei einer Pause auf der Fahrt nach Fes." schrieb uns der Fotograf, der mit seinem Bild erst nach einer gründlichen Bearbeitung zufrieden war: "So schön das Bild am Ende auch aussieht, so sah es erst nicht aus. Es störte eine Stromleitung und ein total vermülltes Ufer, egal welche Position ich auch wählte. Zu Hause habe ich dann mit LR und PS das Bild finalisiert und einen Ausschnitt gewählt, der die Proportionen so gut wie möglich, wiedergibt."



Equipment: SonyA 7R II, 67mm, 1/160 sec., ISO 100



(keh)