(Bild: Deutsche Post)

Inhaltsverzeichnis Auf leisen Sohlen in die Zukunft – Post gibt Gas mit Streetscooter Neben Streetscooter auch E-Bikes und E-Trikes Auf einer Seite lesen

Die Post ist einer der größten Flottenbetreiber in Deutschland und damit ein großer Umweltverschmutzer. Deshalb treibt der Vorstand den Umbau auf E-Fahrzeuge massiv voran, CO2-frei soll die Logistik künftig werden.

Geräuschlos steuert Frank Heck sein gelbes Auslieferungsfahrzeug durch die engen Gassen von Vinxel. Das 1500 Seelen-Dorf in der Nähe von Königswinter bei Bonn wirkt auf den ersten Blick wie ausgestorben. Das morgendliche Vogelgezwitscher ist das einzige Geräusch, unterbrochen nur durch das kurze Aufheulen einer Motorheckensäge. Seit 38 Jahren trägt Heck Briefe und Pakete für die Deutsche Post in der sogenannten Verbundzustellung aus. Und der 55-Jährige gehört zu den ersten Postlern, die einen der in Aachen entwickelten Streetscooter fahren dürfen – seit vier Jahren. Rund 500 Haushalte steuert der Postbote täglich an.

Praktisch für die Zusteller

Das elektrogetriebene Auto der Modellreihe Work gehört zu einer Flotte von inzwischen rund 3000 E-Autos, die Briefe und Pakete bundesweit befördern. Wie der Modellname verrät, ist das Auto ein Arbeitstier: Ohne Beifahrersitz, kein Schnickschnack – aber praktisch für den Zusteller. "Das Auto erleichtert mir die Arbeit erheblich", sagt Heck. Kuppeln, schalten, aussteigen, zustellen und wieder von vorn – das war einmal. "Der Streetscooter schont meine Knie", schmunzelt Heck und öffnet die Heckklappe des Fahrzeugs.

Bild 1 von 8 Der Streetscooter der Deutschen Post (8 Bilder) Der Streetscooter hat eine Spitzenleistung von 48 kW und eine Dauerleistung von 38 kW. Die Reichweite beträgt 80 km.

(Bild: Deutsche Post DHL)

Im Inneren stapeln sich Pakete unterschiedlicher Größe. Aber es gibt noch Platz für mehr. Neben dem Fahrersitz steht ein Behälter gefüllt mit Briefen. Heute hat Heck Glück, die Zahl der Pakete hält sich in Grenzen, in sechs Stunden könnte er mit der Arbeit fertig sein, schätzt er.

Umstellung auf Elektro

Die Post setzt sei einigen Jahren auf Elektromobilität. "Bis 2025 sind 70 Prozent unserer Zustellung grün", verspricht Jürgen Gerdes, im Post-Vorstand zuständig für Pakete, Briefe und eCommerce. Bis 2050, so die Ziele des Vorstands, soll die Zustellung CO2-frei und die gesamte Fahrzeugflotte auf E-Autos umgestellt sein.

Grund zum Umdenken hat die Post allemal: Das Unternehmen unterhält weltweit eine Flotte von 92.000 Fahrzeugen, darunter auch dieselgetriebene Dreckschleudern. Vom gesamten Fuhrpark der Post sind alleine auf dem Heimatmarkt rund 47.000 Fahrzeuge im Einsatz. Und nun machen große Städte Druck - wie Stuttgart, München und Hamburg. Um was gegen die dicke Luft in den Innenstädten zu tun, denken sie laut über Fahrverbote nach.