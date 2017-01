Fujitsu und QDLaser wollen Augmented Reality und Sehschwächenkorrektur in eine Brille packen.

Wenn es nach dem Elektronikkonzern Fujitsu und dem japanischen Halbleitertechnikanbieter QDLaser geht, werden Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit oder Astigmatismus in einigen Jahren nicht mehr per geschliffener Linse, sondern mittels Laserprojektion korrigiert. Das hat den Vorteil, dass sich auch digitale Daten einblenden lassen, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Brillenprojektor für Sehschwache").

Die beiden Unternehmen haben gemeinsam eine sogenannte Retinal Imaging Laser Eyewear (RILE) entwickelt, bei der das Bild mit einem kleinen Laserprojektor über einen Spiegel und einen Reflektor direkt auf die Netzhaut projiziert wird – und zwar genau angepasst an die jeweilige Sehfähigkeit des Nutzers. Die Umgebung wird über eine in die Brille integrierte Kamera erfasst. Das Gerät ist bereit für Anwendungen aus dem Bereich der erweiterten Realität (Augmented Reality, AR), bei der Echtbilder mit computergenerierten Informationen kombiniert werden.

"Mit dieser Brille werden Menschen mit schlechtem Sehvermögen wieder Bücher, Zeitungen, Pinnwände oder Fahrpläne lesen und sich in der Welt da draußen wieder zurechtfinden können", so Mitsuru Sugawara, Chef von QDLaser. Die Firma wurde einst als Spinoff von Fujitsu gegründet.

Der kompakte Laserprojektor sitzt im Brillengestell, es soll keine hervorstehenden Teile geben. Momentan ist RILE allerdings noch im Prototypstadium, neben der Brille selbst, die relativ leicht ist, muss der Benutzer ein kleines Kästchen mit weiterer Elektronik mit sich herumtragen. Momentan kann die Brille Weitsichtig- und Kurzsichtigkeit kompensieren. Auf den Markt kommen könnte das System nach 2018, aktuell bemühen sich QDLaser und Fujitsu um Zulassungen des Systems als Medizingerät.

Mehr dazu bei Technology Review Online: