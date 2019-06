Aus Flash wird Circ: Erster E-Tretroller-Verleih im Ruhrgebiet am Start

Noch bevor Elektro-Tretroller am 15. Juni bundesweit erlaubt werden, wird das deutsche Start-up Flash einen Leihdienst im Ruhrgebiet starten. In der nordrhein-westfälischen Stadt Herne sollen mit einer Erlaubnis der lokalen Behörden bereits ab Mittwoch etwa 50 E-Tretroller auf die Straßen kommen, wie Flash am Dienstag ankündigte.

Das Unternehmen gehört zu mehreren Anbietern, die nach dem 15. Juni eine Betriebserlaubnis für ihre Tretroller beantragen und schnell in deutschen Großstädten an den Start gehen wollen.

Flash heißt bald Circ

Flash ist bisher in 21 Städten in sieben Ländern aktiv und hat nach eigenen Angaben rund 30.000 E-Tretroller in der Fläche. Die erst Anfang des Jahres gestartete Firma will ihren Namen zum Markteintritt in Deutschland in Circ ändern. Nach Unternehmensangaben sei dies notwendig, weil falsche Assoziationen mit dem bisherigen Namen auftreten könnten. Blitz würde häufig mit Schnelligkeit in Verbindung gebracht. Das wolle man jedoch nicht. Weder solle man mit den E-Tretrollern schnell fahren noch wolle das Unternehmen zu schnell wachsen.

Der neue Name Circ würde die Ziele und die Unternehmenskultur besser wiederspiegeln. Gegenüber Techcrunch sagte ein Unternehmenssprecher: "Wir wollten einen Namen, der besser widerspiegelt, wer wir sind und wie ernst wir es nehmen, Menschen verantwortungsvoll zu bewegen. Bei Circ dreht sich alles um Kreise, um Verbindungen und es gibt eine große Symmetrie mit dem, was wir tun. Wir arbeiten mit anderen zusammen, um Menschen dabei zu helfen, dass sie sich in ihrer Stadt zuverlässig, sicher und mit Genuss bewegen."

Unter den Anteilseignern an dem Unternehmen befindet sich auch die Versicherung Signal Iduna, die die Fahrten mit den Tretrollern versichert.

(olb)