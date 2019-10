Außeneinsatz-Marathon auf der ISS: Astronauten wechseln Batterien aus

Mit ihrem Ausstieg aus der Internationalen Raumstation ISS haben zwei US-Astronauten den Start für einen Außeneinsatz-Marathon hingelegt. Die beiden Amerikaner Christina Koch und Andrew Morgan begannen damit, neue Lithium-Ionen Batterien an der Außenwand der ISS anzubringen. Mit dem auf mehr als sechs Stunden angesetzten Einsatz rund 400 Kilometer über der Erde soll die Energieversorgung an der ISS verbessert werden, wie die US-Raumfahrtbehörde am Sonntag mitteilte.

Die Arbeiten sollen bei fünf Außeneinsätzen im Oktober fertiggestellt werden; fünf weitere Male sollen die Raumfahrer dann im November und Dezember für andere Reparaturarbeiten aus der ISS aussteigen.

NASA Live: Official Stream of NASA TV



Bei der Serie an Außeneinsätzen könnte es am 21. Oktober zu einer Premiere auf der Raumstation kommen: Christina Koch soll dann mit ihrer US-Kollegin Jessica Meir am ersten ausschließlich mit Astronautinnen besetzten Außeneinsatz in der Geschichte der ISS teilnehmen. Dies war bereits im März angesetzt. Die Nasa änderte jedoch kurzfristig ihre Pläne.

(bme)