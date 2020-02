Australien hat jetzt eigene Weltraumbehörde – mehr Engagement geplant

Australien will mit einer eigenen Weltraumbehörde Tausende Stellen schaffen und auch sein internationales Engagement in der wachsenden Weltraumindustrie deutlich vergrößern. Premierminister Scott Morrison eröffnete am Mittwoch den Sitz der Agentur Australian Space Agency im südaustralischen Adelaide.

Der Weltraum biete enorme wirtschaftliche und berufliche Möglichkeiten, sagte Morrison in einer Mitteilung. Australien war 1967 nach den USA und der damaligen Sowjetunion das weltweit dritte Land, das einen Satelliten ins All brachte. Nun will man sich unter anderem Aufträge für die Mond-Mars-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa sichern. Laut Agentur-Chefin Megan Clark wurden bisher lediglich 20 Mitarbeiter angeworben. Man suche aber nach Talenten aus der ganzen Welt, sagte sie.

Ziel sei es, den Weltraumsektor Australiens bis 2030 um das Dreifache auf einen Umfang von dann 12 Milliarden australischen Dollar (etwa 7,4 Milliarden Euro) zu steigern und 20.000 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, sagte Industrieministerin Karen Andrews. Derzeit sind in dem Sektor 10.000 Menschen beschäftigt, unter anderem in der Produktion von Satelliten. Australien war zuvor eines von nur zwei Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ohne eigene Weltraumagentur.

Lesen Sie auch Langzeit-Astronauten sollen psychologische Unterstützung von Maschinen bekommen

(emw)