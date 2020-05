Autobahnen: Verkehrssicherheitsrat will generelles Tempolimit

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) fordert generelle Tempolimits für alle Kfz auf Bundesautobahnen, um die Zahl der Schwerverletzten und Unfalltoten zu reduzieren. Für Pkw ohne Anhänger, Motorräder, Trikes und Quads sowie andere Fahrzeuge bis zu 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht biete sich dabei ein Limit von 130 km/h an, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss des DVR.

Dieser Wert sei "bereits als Autobahn-Richtgeschwindigkeit bekannt und lässt eine höhere Akzeptanz erwarten", schreibt der DVR. Auf "geeigneten Streckenabschnitten" hält es der Verband für möglich, die zulässige Höchstgeschwindigkeit "mit besonderer Begründung" anzuheben. Der DVR regt an, den Verkehr auf Autobahnen mehr technisch variabel zu beeinflussen, um Witterung, Baustellen, Unfälle, Staugefahr und sonstige Beeinträchtigungen zu entschärfen.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Pro und Contra

Deutschland sei das einzige EU-Land ohne allgemeines Tempolimit auf Autobahnen, betont der DVR. Im Vergleich aller Mitgliedsstaaten auf Basis der OECD-Daten liege die Bundesrepublik in der Verkehrssicherheit auf Autobahnen zudem nur im Mittelfeld. Auf rund 70 Prozent gelte die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.

Die Bundesregierung habe sich in ihrem Verkehrssicherheitsprogramm aus dem Jahr 2011 das Ziel gesetzt, die Zahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent zu senken. "Hiervon ist Deutschland weit entfernt", meint der DVR. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht hiesige Autobahnen dagegen als "die sichersten Straßen der Welt" und ist strikt gegen ein Tempolimit. Zuletzt war im Februar eine Initiative für eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf Fernstraßen gescheitert.

(anw)