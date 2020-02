Autonome Autos: Lieferwagen oder Sammeltaxi von Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover hat das Konzept für ein Auto vorgestellt, das vollelektrisch angetrieben autonom Passagiere oder Waren transportieren soll. Mit dem "Project Vector" genannten Auto will das Unternehmen zeigen, wie heute die Mobilität von morgen aussieht. Getestet werden soll die Technik im nächsten Jahr in Coventry.

Das vier Meter lange Gefährt ist für den Stadtverkehr gedacht. Da die Akkus allesamt im Boden eingelassen sind, ergebe sich ein flexibler Innenraum, in dem die Passagiere – privat oder als Sammeltaxi – in verschiedener Anordnung sitzen oder Waren für die Lieferung auf der letzten Meile gestapelt werden können, erläutert Jaguar Land Rover.

Genaue Details zu dem autonomen Auto hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Die Präsentation seines Project Vector ging einher mit der Eröffnung des 33.000 m2 großen "National Automotive Innovation Center", in dem Jaguar Land Rover zusammen Tata Motors und der University of Warwick an nachhaltiger Zukunftsmobilität arbeiten. Dieser wohnte der britische Thronfolger Prince Charles bei.

Bild 1 von 23 Entwicklung autonomer Autos bei Jaguar Land Rover (23 Bilder) Project Vector heißt das Konzept eines autonomen Autos, das für Passagiere und als Lieferwagen gedacht ist.

(Bild: Jaguar Land Rover)

(anw)