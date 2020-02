Autonome Autos: Nuro darf ohne Lenkrad, Pedale und Rückspiegel auf die Straße

Das Roboterauto-Startup Nuro darf seine Gefährte ohne Lenkrad, Pedale, Rückspiegel, Sitze oder sonstige Vorrichtungen für menschliche Fahrer für den Verkehr auf öffentlichen Straßen produzieren. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat dem Unternehmen dafür grünes Licht erteilt. Das R2 genannte Lieferfahrzeug soll in den kommenden zwei Jahren insgesamt 5000-mal gebaut werden und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/ in den öffentlichen Verkehr. Nuro hat vor, seinen R2 als Lieferwagen für Restaurants, Lebensmittel- und andere Geschäfte anzudienen und soll zuerst in Houston eingesetzt werden.

Die US-amerikanischen Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) sehen vor, dass Autos grundlegende Funktionen aufweisen müssen, mit denen sie von Menschen kontrolliert werden können. Von dieser Vorschrift können Autohersteller Ausnahmen beantragen, die Regierung kann ihnen die Ausnahme für bis zu 2500 Wagen jährlich gewähren – mit der Auflage, dass die Testfahrten ständig überwacht und berichtet werden, wie die NHTSA in seinem Genehmigungsbescheid erläutert.

"Regeln ändern"

Es ist das erste Mal, dass die NHTSA eine solche Ausnahme erteilt. Einen ähnlichen Antrag hat General Motors bereits Anfang 2018 gestellt, Nuro war im Oktober 2018 gefolgt. Das Unternehmen freut sich über die Entscheidung, sieht aber ein entscheidendes Hemmnis in der zeitlichen Beschränkung der Ausnahmegenehmigung. Es meint, die Regeln sollten überarbeitet werden, sie stünden sonst Innovationen im Weg.

Das Nuro-Fahrzeug wurde zusammen mit dem Autozulieferer Roush aus Detroit gebaut und sieht aus wie ein stark verkleinerter Lieferwagen. Hinter zwei Ladeklappen an seiner Seite ist Platz beispielsweise für mehrere Einkaufstüten oder Kartons. Die Firma nahm Ende vergangenen Jahres einen ersten Testbetrieb in der Stadt Scottsdale im US-Staat Arizona auf. Die Gründer der Firma arbeiteten zuvor unter anderem in Googles Roboterwagen-Programm, das heute in der Firma Waymo zusammengefasst ist.

