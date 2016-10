Je näher das Versprechen von vollständig autonomen Autos seiner Realisierung kommt, desto aktiver bringen sich Blinden-Organisationen in deren Entwicklung ein. Denn für Betroffene verspricht die Technologie ungekannte Bewegungsfreiheit.

Vollständig autonome Autos könnten blinden Menschen weitaus mehr Bewegungsfreiheit verschaffen. Interessenvertreter der Betroffenen setzen sich deshalb zunehmend dafür ein, dass bei der Entwicklung solcher Fahrzeuge von vornherein auch die Bedürfnisse von Blinden berücksichtigt werden – denn Spezialversionen für Menschen mit Sehbehinderung könnten prohibitiv teuer sein und so die potenziell revolutionären Vorteile zunichte machen. Das berichtet Technology Review online in „Autonomes Fahren für Blinde“.

Die Perkins School for the Blind in den USA zum Beispiel lädt seit diesem Sommer Unternehmen, die an autonomen Autos arbeiten, dazu ein, ihre Technologien auf dem Campus vorzuführen und sich Rückmeldungen dazu zu holen. „Autonome Autos werden für blinde Menschen eine transformative Rolle spielen“, sagt Dave Power, President und CEO der Perkins School, „Sie werden damit zum ersten Mal unabhängig und ungeachtet der Entfernung zur Schule, zur Arbeit oder zu Freizeitaktivitäten fahren können. Blinde hier und im ganzen Land sind absolut begeistert von dieser Aussicht.“

Weil Power früher selbst Manager in der Technologiebranche war, geht er davon aus, dass die Unternehmen die Bedürfnisse von Blinden nicht von sich aus berücksichtigen werden. „Wir wollen ihnen dabei helfen, Barrierefreiheit in ihren Konzepten zu berücksichtigen und von Anfang an auch an Blinde zu denken“, erklärt er. Der Blindenverband American Council of the Blind (ACB) beobachtet unterdessen die Gesetzgebung in den US-Bundesstaaten, um zu verhindern, dass blinden Menschen das Fahren von autonomen Autos verboten wird.

