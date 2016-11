Ein japanischer Baumaschinenhersteller will Muldenkipper autonom fahren lassen – ganz ohne Fahrerkabine.

Beim autonomen Fahren sind Baufahrzeuge im Vorteil: Chaotische Verkehrsituationen entfallen auf Großbaustellen. Der japanische Konzern Komatsu, bekannt für seine Bagger, Bulldozer oder Kipper, arbeitet schon seit einigen Jahren an selbstfahrenden Gefährten – und hat mit dem Innovative Autonomous Haulage Vehicle, kurz IAHV, nun eine erste Variante fertiggestellt, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Autonome Laster auf der Baustelle"). Dabei handelt es sich um einen sogenannten Muldenkipper, also einen Schwerlasttransporter, der beispielsweise bei Großbaustellen oder im Tagebau eingesetzt wird.

Das fast 420 Tonnen wiegende Gefährt mit 2700 Pferdestärken kommt ohne Fahrerkabine aus und ist von vorne herein für den autonomen Betrieb vorgesehen. Unterschiede zwischen vorne und hinten gibt es nicht, so dass eigentlich nie gedreht werden muss. Das beschleunigt die Arbeit mit dem Fahrzeug zusätzlich. Das IAHV soll im Pendelverkehr eingesetzt werden – an einer Stelle wird er beladen, an einer anderen kippt er ab. Navigiert wird über GPS, während diverse Sensoren Zusammenstöße verhindern.

In Australien ist das schon live zu sehen, wenn auch nur mit dem Vorgänger des IAHV, dem Autonomous Haulage System, kurz AHS. Mehrere Minen nutzen die Technik, um den Grubenaushub ohne Menschenhand von A nach B zu bringen. Eine Fahrerkabine gibt's beim AHS noch, so dass der Mensch gegebenenfalls eingreifen kann.

Das IAHV soll laut Komatsu möglicherweise bereits schon in den kommenden Monaten in den Verkauf gelangen. Der Vierradantrieb macht den autonomen Riesentruck besonders wendig. Er kann auch bei Regen und Schnee unterwegs sein – und der große Baustellendreck ist natürlich sein tägliches Brot.

