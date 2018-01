(Bild: Fiat Chrysler)

Die Alphabet-Tochter und Google-Schwester Waymo bezieht über die bisher schon georderten 600 Mini-Vans weitere "tausende" von Fiat Chrysler.

Die Google-Schwesterfirma Waymo will ihre Flotte selbstfahrender Autos mit "Tausenden" Minivans von Chrysler ausbauen. Die Wagen sollen im weltweit ersten Roboterauto-Fahrdienst eingesetzt werden, wie Fiat Chrysler mitteilte. Die genaue Zahl der Fahrzeuge vom Typ Chrysler Pacifica Hybrid und ein Zeitraum wurden nicht genannt. Waymo will den Service ab Frühjahr für Einwohner der Stadt Phoenix in Arizona anbieten. Bisher lieferte Fiat Chrysler seit Ende 2016 600 Fahrzeuge des Modells Chrysler Pacifica an die Tochter des Google-Dachkonzerns Alphabet.

Fiat Chrysler und Waymo bauen die Wagen gemeinsam an einem Standort in der Nähe von Detroit um. Für Waymo bedeutet der Ausbau eine erhebliche Investition: Die Umrüstung eines fabrikneuen Autos zu einem Roboterwagen kann nach Informationen aus der Branche eine halbe Million US-Dollar verschlingen. Waymo und Chrysler machten nie Angaben zu den Kosten.

Bei Waymo wurde die Entwicklung der einstigen Google-Roboterwagen gebündelt, die seit 2009 auf der Straße waren und die Autohersteller aufschreckten. Waymo gilt als besonders weit in der Technik – die Autoindustrie befürchtet jedoch, in Abhängigkeit von dem Internet-Riesen zu geraten, und arbeitet an eigenen Systemen. Waymo experimentierte zwischenzeitlich auch mit kleinen elektrischen Zweisitzern aus eigener Entwicklung – sie wurden jedoch im vergangenen Jahr aufgegeben. Insgesamt schickte Waymo Autos mit seiner Roboterwagen-Technik bisher in 25 US-Städten auf die Straße.

