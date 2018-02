(Bild: udelv.com)

Das kalifornische Startup Udelv hat zum ersten Mal auf öffentlichen Straßen mit einem autonomen Lieferwagen Waren ausgeliefert.

Mit Udelv sitzt im kalifornischen Burlingame ein weiteres Unternehmen, das an der Entwicklung eines autonomen Lieferwagens arbeitet. Dieser Tage hat ein Udelv-Wagen zum ersten Mal auf öffentlichen Straßen selbstständig Bestellungen ausgeliefert, nämlich vom Draeger's Market in San Mateo an zwei Kunden. Die gesamte Strecke habe 4 km betragen, geht aus einer Mitteilung hervor, unterwegs habe es diverse Ampeln und Spurwechsel gegeben. Auf dem Fahrersitz saß zwar ein Pilot, er griff aber nicht ein.

Das Unternehmen präsentierte damit sein rein elektrisch betriebenes autonomes Fahrzeug das erste Mal einem größeren Publikum. Der Frachtraum ist in 18 Fächer unterteilt, die jeweils für eigene Kunden gedacht sind. Insgesamt soll dort gut 300 kg Zuladung unterkommen können. Öffnen lassen sollen sie sich die Fächer per Smartphone über Cloud-Verbindungen mit dem Einzelhändler.

Das Unternehmen wurde von dem früheren Tesla-Mitarbeiter Daniel Laury und dem ehemaligen Apple-Ingenieur Akshat Patel gegründet. Sie werden nach eigenen Angaben von diversen Investoren unterstützt und planen, ihre Fahrzeuge mit einem Abo-Modell unter die Kunden zu bringen. Wann das so weit sein wird, steht noch nicht fest. Ebenfalls für kürzere Strecken gedacht ist der autonome Lieferwagen Nuro, der unter der Leitung von zwei ehemaligen Google-Ingenieuren entwickelt wird.

