Ein Start-up arbeitet an einem Miniradar, der Minifliegern mehr Situationsbewusstsein verspricht.

Die meisten heute auf dem Markt befindlichen Drohnen sind weitgehend blind: Hier und da haben sie zwar Kameras zur Objekterkennung und fürs Ausweichen vor Hindernissen, einen Rundumblick haben die kleinen Fluggeräte aber normalerweise nicht. Wenn es nach dem Start-up Echodyne geht, ändert sich das in absehbarer Zeit, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Kleine Drohne mit großem Radar").

Die Firma hat eine Prototypdrohne gezeigt, bei der ein neuartiges Kompaktradar mitfliegt, das ähnlich genau arbeiten soll wie Systeme, die bislang nur für Militäranwendungen gedacht sind. Darüber wird ständig die Umgebung beobachtet und es kann auch andere Flugobjekte identifizieren. Die Technik soll sogar Stacheldrahtzäune und Bäume mit kleinen Ästen erfassen und Drohnen in der Nähe tracken. Auch Propellermaschinen und Ultraleichtflugzeuge sind erkennbar, so die Firma.

Der Ansatz könnte helfen, Paketdrohnen sicher zu machen, wie sie E-Commerce-Firmen wie Amazon planen. Der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde FAA zufolge ist die Erfassung anderer Flugobjekte inklusive automatischem Ausweichen eine Grundvoraussetzung dafür, diese autonom arbeitenden Geräte überhaupt zu erlauben.

Eben Frankenberg, Chef und Mitbegründer von Echodyne, meint, dass die Technik seiner Firma bereits von mehreren Drohnenherstellern getestet wird. Wie die heißen, verrät er nicht, weil es Geheimhaltungsabkommen gibt. Die Firma untersucht ihr Radarsystem auch in Autos, was beim Bau autonomer Fahrzeuge helfen könnte. So hochauflösend wie LIDAR ist sie im Auto nicht, dafür macht dem Radarsystem schlechtes Wetter wie Schnee oder Regen nichts aus. Erste Hardwareprodukte will Echodyne bereits Anfang des Jahres 2017 liefern können.

