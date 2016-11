(Bild: Google)

Google gibt weiter Einblicke in die Entwicklung seines autonomen Autos. Im Oktober ging es den Technikern darum, nicht einfach nur schnell und effizient zu wenden.

Google gewährt monatlich Einblicke in die Entwicklung seines autonomen Autos. Der Oktoberbericht widmet sich dem Wenden, zum Beispiel in einer Sackgasse. In dem geschilderten Beispiel ist die Wendeschleife mit parkenden Autos verstellt, so dass eine einfache 180°-Wende nicht möglich ist.

Nun kam es den Technikern nicht nur darauf an, ein möglichst schnelles und effizientes Wendemanöver zu erzeugen, sondern eines, das sich an menschliche Fahrgewohnheiten anlehnt. Das Google-Autos habe jederzeit einen Rundumblick und müsse nicht wie ein Mensch den Kopf verrenken. Damit sich die Insassen aber wohl fühlen, haben die Techniker ihrem Auto beispielsweise beigebracht, möglichst wenig rückwärts zu fahren, sondern in drei Zügen zu wenden, so wie sie menschliche Fahrer auch ausführen würden. Die Testfahrzeuge haben verschiedene Wendemanöver auf realen Straßen etwa 1000 Mal in der Woche geübt, heißt es in dem Bericht.

Google war im Oktober mit 24 modifizierten Lexus RX450h und 34 eigenen Prototypen auf öffentlichen Straßen in Kirkland (Washington), Mountain View (Kalifornien), Phoenix (Arizona) und Austin (Texas) unterwegs. Seit dem Beginn des Projekts im Jahr 2009 haben die Autos insgesamt 3,58 Millionen km im Selbstfahrmodus absolviert.