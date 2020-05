Autonomes Auto: Voyage lässt Chrysler Pacifica fahren

Für Fiat Chrysler zahlt sich die Entscheidung, ein Minivan-Modell für den Einbau von Technik für autonomes Fahren vorzubereiten, immer mehr aus. Als nächster Anbieter will das US-Start-up Voyage den Chrysler Pacifica für seine Robotaxis nutzen.

Die Fahrzeuge sollen zunächst in den Senioren-Wohnsiedlungen in Florida und Kalifornien eingesetzt werden, wo Voyage bereits unterwegs ist, wie Mitgründer und Chef Oliver Cameron am Montag ankündigte. Sein Unternehmen habe bereits seit einiger Zeit auf Basis der Pacifica-Plattform entwickelt.

Auch Waymo und NuTonomy mit Pacificas

Die Pacifica bilden bereits die Basis der Roboterwagen-Flotte der Google-Schwesterfirma Waymo. Diese hatte Anfang 2018 ihre Pacifica-Flotte massiv aufgestockt. Auch die Robotaxi-Firma NuTonomy, die zum Autozulieferer Aptiv gehört, entschied sich im vergangenen Jahr für sie.

Fiat Chrysler hatte mit Erfahrungen aus der Waymo-Kooperation eine Pacifica-Version entwickelt, in die verschiedene Entwickler ihre Technik für autonomes Fahren einbauen können. (mit Material der dpa) / (anw)