Einem Bericht zufolge beabsichtigt der iPhone-Konzern, schon bald erste Testfahrten in Kalifornien durchzuführen, um seine neue Software-Plattform für selbstfahrende Autos zu testen.

Nach Erhalt der entsprechenden Erlaubnis will Apple schon demnächst mit autonomen Auto-Testfahrten auf öffentlichen Straßen beginnen. Der Konzern wird dafür vorerst auf ein bereits existierendes Fahrzeug eines anderen Herstellers setzen, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet: Der Test gelte derzeit nur Apples neuer Software-Plattform für selbstfahrende Autos.

Vorfälle mit autonomen Fahrzeugen müssen gemeldet werden

Die Apple durch das California Department of Motor Vehicles erteilte Erlaubnis deckt Testfahrten mit drei Lexus-SUVs in Kalifornien ab, die von sechs Fahrern geführt werden dürfen. Diese können bei Fehlfunktionen eingreifen. Unternehmen mit einer Erlaubnis für das Testen autonomer Vehikel müssen jeden Unfall an die Behörde melden – und auch sämtliche “Disengagements” protokollieren, also wie oft und warum der (menschliche) Fahrer das Steuer übernehmen musste.

Apple arbeitet seit mindestens zwei Jahren an einem eigenen Fahrzeug, entsprechende Pläne hat das Unternehmen bislang nicht offiziell bestätigt. Vom ursprünglichen Vorhaben, ein eigenes Auto zu bauen, ist der Konzern Berichten zufolge vorerst wieder abgerückt – und konzentriert sich im Moment stattdessen auf eine neue Software-Plattform, die das Auto steuert und Grundlage für weitere Applikationen bieten soll. Dafür hat Apple unter anderem den Mitgründer des von Blackberry aufgekauften Echtzeitbetriebssystems QNX angeheuert.

“Apple Car” angeblich ungewiss

Die Plattform des iOS-Herstellers sei so ausgelegt, dass diese sowohl von bestehenden Fahrzeugherstellern eingesetzt werden als auch in einem “Apple Car” zum Einsatz kommen könnte, merkt die Finanznachrichtenagentur an. Das Unternehmen wolle im Herbst über das weitere Vorgehen entscheiden. Eine reine Software-Plattform für andere Hardware-Hersteller anzubieten, wäre ein untypischer Schritt für Apple.



Die Liste der Firmen mit einer Erlaubnis zum Test autonomer Fahrzeuge ist inzwischen lang, neben Apple, Google und Tesla zählen dazu viele klassische Fahrzeughersteller wie etwa Volkswagen, Mercedes, BMW und Ford – aber etwa auch Nvidia.

