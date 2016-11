(Bild: BMW)

Der bayrische Autohersteller BMW und der chinesische Suchmaschinen-Gigant Baidu arbeiten nicht mehr länger zusammen an der Entwicklung selbstlenkender Fahrzeuge.

Wie die Wirtschaftswoche meldet, hat BMW seine Kooperation mit dem chinesischen Kartendienstanbieter Baidu gekündigt. Dies hätten beide Unternehmen dem Magazin bestätigt.

Gründe für das Ende wollten dem Bericht zufolge beide Seiten offiziell nicht nennen. In Kreisen des Autoherstellers sei von "unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten" die Rede. Die Kooperation war auf drei Jahre ausgelegt, endet jetzt aber bereits nach elf Monaten.



Der Testwagen von Baidu und BMW war bereits auf öffentlichen Straßen unterwegs.

Bild: Baidu

Weil ausländische Unternehmen in China keinen eigenen Kartendienst betreiben dürfen, hatte sich BMW Baidu zur Zusammenarbeit ausgesucht. Baidu wiederum baut keine Auto und braucht nun einen neuen Kooperations-Partner. Die chinesische Firma ist auch in den USA aktiv und hat die Erlaubnis, seine selbstfahrenden Autos in Kalifornien zu testen – ganz in der Nähe zum großen Rivalen Google. (jes)