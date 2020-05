Autonomes Fahren: Google-Schwester Waymo sammelt 3 Milliarden Dollar ein

Waymo, neben Google eine der Töchter des Konzerns Alphabet, schließt ihre erste Finanzierungsrunde mit externen Investoren ab. Zeichnete sich im März zunächst ab, dass 2,25 Milliarden US-Dollar zusammenkommen könnten, sind es nun insgesamt 3 Milliarden US-Dollar geworden, teilte Waymo mit.

Auf die Liste der vorher schon feststehenden Geldgeber wie Magna, Silver Lake sowie Alphabet gesellten sich nun laut Waymo-Mitteilung T. Rowe Price Associates, Perry Creek Capital, Fidelity Management & Research und andere. Das neue Geld soll in die Mitarbeiter, die Technik und in die autonomen Taxen Waymo One und den Frachtdienst Via gesteckt werden, heißt es allgemein. Die aktuelle Coronavirus-Pandemie zeige, wie vollautonome Autos das Leben schützen könnten, sowohl im Transport von Menschen als auch von Waren.

Bild 1 von 14 Waymos autonome Fahrzeuge (14 Bilder) Alphabets eigenentwickeltes Auto kurvt autonom durch Mountain View in Kalifornien.

(Bild: Google.)

Auch andere in dem Geschäft haben sich Milliarden gesichert. Die GM-Tochter Cruise vereinbarte bereits 2018 eine Geldspritze in Höhe von 2,25 Milliarden Dollar vom Investitionsfonds des japanischen IT-Konzerns Softbank sowie weitere 2,75 Milliarden Dollar vom Autohersteller Honda. Im vergangenen Jahr legten Finanzinvestoren noch einmal 1,15 Milliarden Dollar drauf.

