Autonomes Flugtaxi Skydrive hebt erstmals bemannt ab

Die Premiere war nur kurz, aber eben eine Premiere. Der japanische Entwickler Skydrive hat sein Flugtaxi SD-03 erstmals mit einem Piloten an Bord abheben lassen. Der Flug auf dem Toyota Test Field Ende vergangener Woche dauerte vier Minuten. Es sei zwar ein Mensch an Bord gewesen, aber ein Computer habe für einen stabilen und sicheren Flug gesorgt, während Techniker am Boden die Flugbedingungen und Maschine überwachten und notfalls hätten eingreifen können, teilte Skydrive mit.

Die acht Rotoren an den vier Enden des SD-03 werden voll batterieelektrisch von jeweils einem Motor betrieben. Da es zwei Meter hoch, vier Meter breit und vier Meter lang ist, es senkrecht starten und landen und darin nur eine Person sitzen kann, bezeichnet Skydrive das Fluggerät als das kleinste eVTOL der Welt . Als Landefläche benötige das SD-03 den Parkplatz von zwei Autos. Die acht Motoren sollen für ausreichend Redundanz sorgen, falls es technische Ausfälle und regulatorische Bedenken gegen eine Zulassung gibt. 2023 will Skydrive sein Flugtaxi auf den Markt bringen. Bisher hat das Unternehmen eine Frachtdrohne im Angebot.

Skydrive will nun weitere Testflüge unter verschiedenen Flugbedingungen unternehmen, um die Technik weiter zu verbessern und um den gesetzlichen Sicherheitsauflagen zu entsprechen. Dabei strebt das Unternehmen an, noch vor Ende dieses Jahres außerhalb des gesicherten Toyota Test Drive fliegen zu dürfen. Übrigens: In Skydrives Video des Demonstrationsflugs unten herrscht eine andere Geräuschkulisse als in dem, das das Magazin evtol.com von dem Ereignis angefertigt hat.

Demonstrationsflug des SD-03. (Quelle: SkyDrive Inc)

