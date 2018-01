Jeff Bezos (Bild: axel-springer-award.com)

Jeff Bezos hat Amazon gegründet und ist Eigentümer der "Washington Post". Für seine Leistung als Unternehmer der Internetwirtschaft und seine Digitalstrategie für die Traditionszeitung wird er nun ausgezeichnet.

Amazon-Gründer und Washington-Post-Eigentümer Jeff Bezos (54) bekommt den diesjährigen Axel Springer Award. Die Auszeichnung sei eine Würdigung für sein visionäres Unternehmertum in der Internetwirtschaft sowie die konsequente Digitalisierungsstrategie der 140 Jahre alten US-Traditionszeitung, teilte die Axel Springer SE mit. Der Award soll am 24. April in Berlin verliehen werden.

Bezos habe bereits vor fast einem Vierteljahrhundert das Potenzial des Warenhandels im Internet erkannt, mit Amazon ein globales Unternehmen erfunden und zu einzigartigem wirtschaftlichen Erfolg geführt, erläuterte der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner. Bezos hatte Amazon 1994 gegründet und entwickelte das Online-Buchgeschäft zum weltweiten Einzelhändler, Marktplatz und Anbieter von Cloud-Diensten weiter.

"Innovationskraft und Experimentierlust"

Mit dem Kauf der Washington Post 2013 habe er die Voraussetzungen geschaffen, um die Innovationskraft und Experimentierlust einer angeschlagenen Traditionsmarke wiederzubeleben und einer verunsicherten Branche neuen Mut zu geben, argumentierte Döpfner weiter. "Und auch seine ambitionierten Raumfahrtprojekte beweisen, dass er die Zukunft mit Leidenschaft mitgestalten will. Bei seinen Geschäftsmodellen treibt ihn seine Maxime, den Menschen als Kunden und Leser kompromisslos in den Mittelpunkt zu stellen." Bezos gilt als bekennender Star-Trek-Fan und ist Gründer des Raumfahrtunternehmens Blue Origin, das das Ziel hat, in Zukunft Millionen Menschen das Leben und Arbeiten im Weltraum möglich zu machen.

Den undotierten Axel Springer Award erhalten nach Angaben des Medienunternehmens ("Bild", Die Welt) herausragende Persönlichkeiten, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Bisherige Preisträger sind Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (2016) und der britische Physiker und Informatiker Sir Timothy Berners-Lee (2017), der als Erfinder des World Wide Web gilt. (dpa) / (anw)