(Bild: Axel Springer)

Der Anteil des Umsatzes, den Axel Springer im Internet erwirtschaftet, steigt weiter stetig an.

Der Medienkonzern Axel Springer profitiert weiter von einem starken Geschäft im Internet. Getrieben von einem deutlichen Plus mit Digitalangeboten stieg der Umsatz im ersten Quartal um 6,7 Prozent auf 836,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatzanteil digitaler Medien zog dabei gegenüber dem Vorjahr von 67,4 auf 71,6 Prozent an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 16,9 Prozent auf 147,2 Millionen Euro.

Konzernchef Mathias Döpfner bestätigte die Prognose für das laufende Jahr. Demnach soll der Umsatz im Konzern im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Beim operativen Ergebnis und dem bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Springer mit einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

Weniger Nettogewinn

Wegen des Ausbaus des Digitalgeschäfts stieg die Zahl der Mitarbeiter in den zwölf Monaten bis Ende März um knapp fünf Prozent auf 15.598. Unter dem Strich verdiente Springer in den ersten drei Monaten des Jahres mit 47 Millionen Euro deutlich weniger als vor einem Jahr. Damals hatten allerdings ein Spartenverkauf und die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Schweizer Verlag Ringier den Überschuss nach oben getrieben, so dass der Vorjahreswert schlecht vergleichbar ist.

Neben Printpublikationen wie Die Welt, "Bild" und Rolling Stone kommen aus dem Hause Axel Springer Online-Angebote wie gofeminin.de, meinestadt.de, immowelt.de, finanzen.ch und idealo.de. Die Printausgaben zählt Axel Springer zu den "Bezahlangeboten". In diesem Segment wuchs der Umsatz um 1,4 Prozent auf 345,7 Millionen Euro. Insbesondere digitale Angebote im Ausland hätten den Umsatzrückgang aus dem Printgeschäft mehr als ausgleichen können, teilt das Unternehmen mit. (mit Material der dpa) / (anw)