BIOS-Option macht ThinkPads zu Briefbeschwerern

Wenn man im BIOS-Setup mancher Lenovo-ThinkPad-Notebooks die Optionen für die Verwaltung von Thunderbolt-Anschlüssen verändert, kann das dazu führen, dass die Geräte nicht mehr booten. Schon beim Neustart nach dem Speichern der Einstellung gibt es nur noch einen schwarzen Bildschirm, unabhängig vom installierten Betriebssystem.

Die betreffenden Einstellungen heißen je nach Notebook-Modell "Thunderbolt BIOS Assist" oder "BIOS Support for Thunderbolt". Sie dienen den Geräte-Handbüchern zufolge dazu, dass die Firmware die Schnittstelle aktiviert – und nicht etwa erst das Betriebssystem. Es gibt also beispielsweise bei ThinkPads mit aktuellem Windows 10 keine Notwendigkeit, die Option einzuschalten, weil dieses Betriebssystem die Schnittstelle selbst steuert.



Das Problem ist in zwei Threads im Supportforum von Lenovo beschrieben. Auch auf Reddit berichten mehrere betroffene Nutzer von dem Problem. Die ersten Einträge stammen vom Juni 2018, zu diesem Zeitpunkt bestätigte ein Mitarbeiter des Herstellers auch den Fehler.

Seitdem gibt es keine weiteren Postings, in denen Lenovo eine Lösung angekündigt hätte. Über das Phänomen berichtete kürzlich auch Notebookcheck.

Betroffene Notebooks

Den Foreneinträgen zufolge sind die Modelle ThinkPad P1, ThinkPad P72, ThinkPad P52, ThinkPad P52s und ThinkPad X1 Yoga 2018 betroffen. Bis auf das Yoga-Convertible handelt es sich um die besonders teuren Geräte aus der P-Serie, also um mobile Workstations unter anderem mit Quadro-GPUs.

Lenovo ThinkPad P1

Für alle genannten Modelle, die erst 2018 auf den Markt kamen, gibt es nur eine Handvoll Einträge von Nutzern, die sich als betroffen bezeichnen. Ein Nutzer beschreibt auch, dass allein durch das Abschalten des Thunderbolt-Ports im BIOS-Setup sein Notebook "bricked" sei, also nicht mehr startet.

Reparatur beim Hersteller

Nachdem es von Lenovo keine Hilfe zur Selbsthilfe gibt, haben sich einige Anwender ans Basteln gewagt. Das Entfernen der Pufferbatterie für die BIOS-Setup-Einstellungen half jedoch nicht weiter.

Bisher ist davon auszugehen, dass nur der Hersteller den Fehler reparieren kann. Bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit haben Notebook-Hersteller die Speicherbausteine oder gleich das ganze Mainboard getauscht. Betroffene Kunden sollten sich also an ihren Händler oder Lenovos Support wenden. Und bisher nicht betroffene Besitzer der anfälligen Lenovo-ThinkPads sollten die Thunderbolt-Einstellungen im BIOS-Setup tunlichst nicht verändern. (nie)