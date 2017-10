BMW-Werk Leipzig (Bild: BMW Group)

500 ausgediente und neue E-Auto-Batterien sind im Leipziger BMW-Werk in einer Speicherfarm verbaut. Sie sollen den mit werkseigenen Windrädern erzeugten Strom speichern

BMW setzt künftig alte Batterien von Elektroautos zur besseren Stromversorgung seines Leipziger Werks ein. BMW-Chef Harald Krüger und Sachsens scheidender Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) nahmen dazu am Donnerstag eine neue Speicherfarm in Betrieb. Darin sind derzeit 500 ausgediente und neue E-Auto-Batterien verbaut. Sie sollen den mit werkseigenen Windrädern erzeugten Strom speichern. Bei Flaute oder besonders hoher Produktionslast im Werk soll die Energie aus den Batterien ins Netz eingespeist werden. Stromspitzen sollen so ausgeglichen werden.