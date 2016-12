(Bild: BMW)

Nächstes Jahr will BMW auch in der Münchner Innenstadt autonom fahren lassen, erklärte ein Unternehmenssprecher.

BMW testet autonom fahrende Autos heute bereits in der Stadt. Vom Computer allein gesteuerte Fahrzeuge seien schon im Münchner Vorort Garching unterwegs und nächstes Jahr auch in der Münchner Innenstadt, teilte das Unternehmen mit. Die Testwagen – BMW 3er GT und 7er mit der Aufschrift "Connected drive" – seien vollautomatisch unterwegs. Ein Fahrer sitze aber am Lenkrad und könne im Notfall jederzeit eingreifen, erklärte Unternehmenssprecher Glenn Schmidt. Oft folge ein Begleitfahrzeug, um die Fahrweise des autonomes Autos zu beobachten.

Die Computer trainierten während der Testfahrten zum Beispiel, richtig einzuschätzen, wie sich Fußgänger verhalten, erklärte BMW-Bereichschef Klaus Büttner. Wenn der Fußgänger den Fahrer anschaue, werde er das Auto wahrscheinlich vorbeifahren lassen – aber wenn er auf sein Handy schaue, könnte es gefährlich werden: "Das müssen wir dem Computer jetzt beibringen", sagte Büttner. "Die Autos lernen jetzt Sonderfälle."

Mercedes war 2013 bereits vollautonom durch einige süddeutsche Städte gefahren und ist heute in Stuttgart mit Testfahrzeugen unterwegs. Ein Team arbeite zum Beispiel daran, das Erkennen der für die eigene Fahrbahn zuständigen Ampel auf vielspurigen Straßen noch zu verbessern, sagte Daimler-Sprecher Bernhard Weidemann.

Bild 1 von 15 Autonome Autos kommen (15 Bilder) Im Herbst 2015 stattete Tesla sein Model S per Software-Update mit einem Autopiloten aus.

(Bild: Tesla)

(dpa) /