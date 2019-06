BMW will Elektromodelle offenbar eher auf die Straße bringen

BMW will einem Pressebericht zufolge die Markteinführung von Elektromodellen vorverlegen. Bereits 2023 und damit zwei Jahre früher als bisher geplant will der Autohersteller 25 elektrifizierte Modelle im Angebot haben, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen berichtete. Zudem habe Vorstandschef Harald Krüger das Ziel ausgegeben, den Absatz von elektrifizierten Automodellen jedes Jahr um mindestens 30 Prozent zu steigern. Ein Sprecher wollte den Bericht der Zeitung nicht kommentieren.

BMW plant für 2021 zunächst fünf vollelektrische Modelle. Künftig will der Konzern in der Lage sein, Modelle mit vollelektrischen, teilelektrischen und konventionellen Antrieben auf einer einzigen Linie zu fertigen. So will das Unternehmen flexibler auf die Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen reagieren können. Bis Ende 2019 sollen insgesamt mehr als eine halbe Million elektrifizierte BMW -Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein.

BMW fordert von der Politik wie andere Autohersteller eine größere Förderung von elektrischen Autoantrieben. BMW schwört jedoch auf verschiedene Antriebsmodelle und will den Verbrenner auch künftig durch die Politik nicht benachteiligt sehen. BMW-Chef Krüger hatte wie auch Rivale Daimler dagegen angekämpft, dass die Förderung für Elektromobilität künftig vorwiegend auf den rein batterieelektrischen Antrieb konzentriert wird und dazu "Technikoffenheit" angemahnt.

Volkswagen-Chef Herbert Diess hingegen versucht, die Branche wie auch die Politik auf den reinen Stromantrieb einzuschwören. BMW und Daimler haben ihre Stärken insbesondere bei schweren Luxuskarossen und SUVs, einen großen Teil der Elektrostrategie macht bei BMW daher auch der aufladbare Hybridantrieb aus Elektro- und Verbrennermotor aus, der für schwere Autos noch eine deutlich größere Reichweite bietet.

