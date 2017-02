Der britische Telekommunikationsriese, dem der größte europäische 4G-Anbieter gehört, hat sich in einem Brief dafür eingesetzt, dass Google nicht weiter durch die EU-Kommission verfolgt wird – offenbar, um Apples Macht nicht zu stärken.

Der britische Telecomgigant BT hat sich in das Wettbewerbsverfahren der EU-Kommission gegen Google eingeschaltet. Laut einer Meldung des britischen Telegraph schrieb der Konzern einen Brief an Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, in dem es heißt, dass die Monopolermittlungen gegen das Google Mobilbetriebssystem Android eingestellt werden sollen. BT gehört unter anderem der größte britische Mobilfunkanbieter EE, der das europaweit größte 4G-Netz betreibt.

Laut Telegraph liegt der Grund für den BT-Brief in der Nervosität der Telekommunikationsanbieter gegenüber Apples Marktmacht begründet. Das Vorgehen der EU-Kommission könne Android schwächen und Apple einen Vorteil verschaffen, glauben die BT-Manager laut dem Bericht. Das iPhone sorgt bereits jetzt für einen großen Teil der Umsätze vieler Mobilfunkanbieter, weil Käufer des Geräts oft teurere Verträge abschließen. Apple hat dadurch Vorteile in der Vertragsführung, sagen Branchenexperten.

EU-Kommission gegen Android-Vorgaben

Die EU-Kommission wirft Google bei Android wettbewerbsschädliches Verhalten vor. Dabei geht es unter anderem um die sogenannten Anti-Fragmentation-Verträge, die Smartphone-Hersteller davon abhalten sollen, Forks von Android zu erstellen, die nicht mit Googles Anwendungen kompatibel sind. Zu den Vorwürfen gehört unter anderem, dass Google von den Handy-Herstellern verlangt, dass diese den Mobilbrowser des Unternehmens samt Suchwerkzeugen integrieren. Nur dann dürfen sie auch Google Play einbauen, die Grundlage für den essentiellen Android-App-Laden.

Im April 2016 hatte die EU-Kommission festgestellt, dass Google mit Android seine Marktstellung missbräuchlich ausnutzt, in dem den Handyproduzenten und Netzbetreibern Beschränkungen auferlegt werden. Zudem baue es seine marktbeherrschende Stellung bei der allgemeinen Internetsuche aus, weil die Google-Suche auf den meisten in Europa verkauften Android-Geräten vorinstalliert sei, hieß es.

BT stört Googles Browser- und App-Zwang nicht

Der BT-Brief an die EU-Kommission weise beide Vorwürfe zurück, so der Telegraph weiter. Ein Sprecher bestätigte das Schreiben. Man habe der Kommission mitgeteilt, dass BT neben der Installation der Google-Apps frei darin sei, seine eigenen Apps oder die von Dritten vorzuinstallieren.

Als App-Anbieter lege man zudem wert auf "Stabilität und Kompatibilität" der Betriebssysteme, "egal ob sie quelloffen oder Closed Source sind". Aus diesem Grund begrüße man auch Google Anti-Fragmentation-Initiative. (bsc)