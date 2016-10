(Bild: borgward.com)

Bisher stellt das wiederbelebte Borgward Autos in Peking her. Nun will es auch ein Werk in seiner ursprünglichen Heimat errichten.

55 Jahre nach der Insolvenz will der Autohersteller Borgward an seinem Heimatort Bremen wieder Autos bauen. Das kündigte das Unternehmen, dessen Hauptaktionär der chinesische Lkw-Hersteller Foton ist, am Mittwoch in Bremen an.

Derzeit produziert Borgward ausschließlich in einem Werk in Peking sein SUV-Modell BX7. Die Teile für die Fertigung in Bremen sollen aus China, Deutschland und Europa zugeliefert werden. Am Standort Bremen sollen nach Unternehmensangaben in der Anfangsphase 50 bis 100 Arbeitsplätze entstehen. Im ersten Schritt sei eine Fertigung mit einer Jahreskapazität von bis zu 10.000 Fahrzeugen geplant. Dazu werde eine Fertigungshalle mit rund 10.000 Quadratmetern Fläche gebaut.

Standort wird noch entschieden

Das Premierenmodell aus Bremer Fertigung werde ein Borgward BX7 mit "vollelektrischem Antrieb" sein. Wo genau das Werk in Bremen entsteht, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden. Die Anfangsinvestitionen belaufen sich laut Borgward auf einen "zweistelligen Millionenbetrag".

Borgward gehörte einst zu den bekanntesten Autoherstellern Deutschlands und ging 1961 pleite. Borgwards Enkel Christian belebte die von seinem Großvater gegründete Marke 2015 wieder und ist Aufsichtsratschef der Borgward Group. Seinerzeit wurde Borgward durch Top-Modelle wie Isabella, Arabella und Hansa 2400 bekannt.

Bild 1 von 44 Elektroautos in Deutschland (44 Bilder) Der Renault Zoe wird in Deutschland seit Juni 2013 ausgeliefert. Mit 22-kWh Akku kostet in der Grundausstattung 21.890 Euro. Ab Dezember 2016 erhältlich ist ein Modell mit 40-kWh-Akku, das 400 km Reichweite haben soll. Kostenpunkt: ab 24.390 Euro aufwärts.



(dpa) / (anw)