Bahn will sich am Ausbau des schnellen Internets beteiligen

Die Deutsche Bahn will sich mit ihrem Glasfasernetz am Ausbau des schnellen Internets in Deutschland beteiligen. "Wir haben an unseren 33.000 Kilometern Streckennetz bisher 18.500 Kilometer mit Glasfaser ausgerüstet. Diese Glasfasern sind nicht vollständig von der Bahn ausgelastet", sagte Bahn-Chef Richard Lutz der Funke Mediengruppe.

Derzeit komme der Breitbandausbau nicht so schnell voran wie gewünscht. "Wir als Bahn könnten also unser Glasfasernetz vermarkten und so Teil der Lösung werden." Die Vermarktung könnte der Deutschen Bahn eine Milliardensumme einbringen. "Und mit diesen zusätzlichen Mitteln könnte man den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes mitfinanzieren", sagte der Bahnchef. Damit bestätigt das bundeseigene Unternehmen Berichte über eine Öffnung des Netzes für andere Dienste.

Zuvor hatte der Spiegel berichtet, dass die Bahn ihr Glasfasernetz für den Breitbandausbau anbieten wolle und nach einem Partner in der Telekommunikationsbranche suche. Unter anderem könnte die Bahninfrastruktur für den Aufbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes interessant sein, dessen Frequenzen Anfang 2019 versteigert werden sollen. Die Empfangsstationen dieses ultraschnellen Funknetzes benötigten zum Datentransfer Breitbandkabel und -schächte, wie sie die Bahn habe. (dpa) / (axk)