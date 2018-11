Baubeginn für Brennstoffzellen-Schiff "Water-Go-Round"

In der kalifornischen Werft Bay Ship & Yacht in Alameda hat am Wochenende die Kiellegung für das Brennstoffzellen-Schiff "Water-Go-Round" stattgefunden. Es sei das erste Schiff seiner Art in den USA, teilte das Startup Golden Gate Zero Emission Marine mit. Die "Water-Go-Round" soll voraussichtlich im September 2019 fertig sein und dann zunächst drei Monate lang testweise in der San Francisco Bay als Fähre eingesetzt werden.

Der 21 Meter lange Katamaran soll 84 Personen befördern können. Es soll von zwei Motoren mit jeweils einer Leistung von 300 kW (400 PS) angetrieben werden. Der Wasserstoff soll mit einem Druck von 250 bar in mehreren Tank mitgeführt werden, die zusammen 264 kg fassen, heißt es auf der Projektseite für "Water-Go-Round". Damit soll das Schiff zwei Tage lang unterwegs sein können, es hat zudem noch eine Batterie mit 100 kWh an Bord.

Brennstoffzellenschiff-Flotte könnte kommen

Unterstützt wird das Projekt von der Regierungskommission California Air Resources Board, die für ihre strengen Gesetzesvorschläge für die Luftreinhaltung bekannt ist und geholfen hatte, den Abgas-Skandal bei VW aufzudecken. Die Reederei Red and White Fleet ist auch dabei. Falls die Probefahrten erfolgreich verlaufen, will sie bis 2025 eine ganze Flotte Brennstoffzellen-Schiffe einsetzen. Die Projektbeteiligten versprechen sich vor allem eine deutliche Reduzierung umweltschädlicher Abgase in der Bay Area.

Mit Brennstoffzellen ist seit August 2018 das Ausflugsschiff MS innogy in Essen unterwegs. Es wird nicht mit Wasserstoff, sondern mit Methanol angetrieben. Zuvor war auch schon in Hamburg ein Fahrgastschiff mit Brennstoffzellen eingesetzt worden. Unter den Autoherstellern ist Toyota mit seinem Mirai einer der Vorreiter bei Autos mit Brennstoffzellenantrieb.

(anw)