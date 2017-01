Fernseher sind laaaaangweilig. Wer auf der CES mal was anderes sehen will, sollte sich in den kleinen Nebenbereichen umgucken. Zum Beispiel im Bereich Beauty Tech: Dort gibt es Militärtechnologie für den Kosmetik-Shop und einiges mehr.

Auf der CES gibt es nicht nur Fernseher und Autos – die Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche. Die Messe reagiert darauf mit verschiedenen Schwerpunkten, die sich dem Einsatz von Technik in der Familie, für die Gesundheit oder die Schönheit widmen. Ein kleiner Rundgang durch den Bereich "Beauty Tech".

Bild 1 von 12 Beauty-Tech auf der CES 2017 (12 Bilder) So macht Schminken Spaß: Mit der App YouCam Makeup (Android/iOS) kann man die Kosmetikprodukte verschiedener Hersteller ausprobieren und direkt bestellen. So darf man sich etwa das CES-gestresste Gesicht virtuell abpudern lassen ...



(vbr)