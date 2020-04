Bemannte Raumflüge von SpaceX: Zweite Crew ist komplett

Im ersten operativen Flug einer bemannten SpaceX-Raumkapsel sollen später im Jahr zwei US-amerikanische Astronauten, eine US-Astronautin und ein japanischer Astronaut zur ISS fliegen. Das gab die NASA nun bekannt und erklärte, neben den bereits gesetzten Michael Hopkins und Victor Glover wurden nun Shannon Walker und Soichi Noguchi ausgewählt.

Ihr Flug soll die US-amerikanische Abhängigkeit von Russland für bemannte Flüge ins All beenden. Bevor das aber zu einem noch nicht datierten Termin "später im Jahr" passieren kann, muss noch ein erster bemannter Demonstrationsflug von SpaceX zur ISS klappen. Der ist trotz aller aktuellen Verzögerungen weiterhin für Mitte bis Ende Mai vorgesehen.

Bemannte Premiere rückt näher

Für die NASA und das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX geht es damit nun endgültig in die heiße Phase in ihrem Programm Commercial Crew Development (CCDev). Seit dem Ende des Space-Shuttle-Programms im Jahr 2011 hat die US-Weltraumagentur keine Möglichkeit, selbst Astronauten ins All zu bringen und bucht deswegen Flüge in russischen Sojus-Kapseln. 2014 hatte die NASA deshalb außer SpaceX auch Boeing beauftragt, Raumkapseln für bemannte Flüge in den Erdorbit zu entwickeln und zu testen. Die sollten eigentlich ab 2017 eingesetzt werden, das verzögerte sich aber. Inzwischen hat sich SpaceX einen Vorsprung erarbeitet, auch wenn vor wenigen Tagen ein Fallschirm-Test abgebrochen werden musste.

In dem "Demo-2" benannten Testflug im Mai soll SpaceX nun die NASA-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley vom Kennedy Space Center in Florida zur ISS bringen. Auch wenn die US-Weltraumagentur ihren eigenen Betrieb wegen der Coronavirus-Pandemie deutlich eingeschränkt hat, hält sie an dem Termin fest. Für beide wäre es ihr dritter Weltraumflug, Behnken war der Pilot des letzten Space-Shuttle-Flugs im Jahr 2011.

Sollte dieser Flug nach Plan laufen, steht dann für später im Jahr der Flug USCV-1 (US Crew Vehicle-1) der Crew Dragon von SpaceX an. Die drei nun dafür ausgewählten US-Astronauten und ihr japanischer Kollege sollen für einen regulären Aufenthalt zur ISS fliegen. Für Glover wäre es der erste Flug ins All, für Hopkins und Walker bereits der zweite. Der Japaner Noguchi war 2005 mit dem Space-Shuttle Discovery erstmals zur ISS geflogen und 2009 mit einer Sojus-Kapsel zurückgekehrt. (mho)