Die Computeruhr, die von mehreren Ministern getragen wird, könne als Spionageinstrument von russischen Angreifern verwendet werden, fürchtet die Regierung.

In den Kabinettsitzungen der britischen Premierministerin Theresa May ist das Tragen der Apple Watch künftig verboten. Das berichtet die Zeitung The Telegraph unter Berufung auf informierte Kreise. Unter Mays Vorgänger David Cameron hätten mehrere Minister die Computeruhr getragen, darunter der damalige Justizminister und Brexit-Aktivist Michael Gove. Unter May sei das Gerät nun verboten, weil es Bedenken gebe, die Watch könne von Hackern als "Abhörgerät" verwendet werden.

Angst vor Russland sitzt tief

Als besondere Gefahr sehen die Beteiligten demnach einen Angriff durch russische Computerspezialisten. "Die Russen versuchen, alles zu hacken", so eine Quelle von The Telegraph. Es ist unklar, ob den Sicherheitsverantwortlichen der britischen Regierung konkrete Gefahrenszenarien vorliegen oder es sich um ein allgemeines Verbot handelt.

Die Apple Watch verfügt über Mikrofone, um Telefonate durchzuführen sowie die Sprachassistentin Siri aufzurufen. Ohne gepairtes iPhone (ab Generation 5) oder ein aktives WLAN kann die Uhr nicht auf das Internet zugreifen. Mobiltelefone sind in Sitzungen des britischen Kabinetts bereits aus Sicherheitsgründen verboten.

Sicherheitslücken in watchOS gepatcht

Apple hatte mit watchOS 3 zuletzt eine ganze Reihe an Sicherheitslücken bei der Apple Watch behoben. Die Bugs sind allerdings zumeist nicht spezifisch auf die Computeruhr zugeschnitten – sondern stecken bereits in iOS, das als Basis für watchOS dient.

The Telegraph berichtet im Zusammenhang mit der Meldung zum Apple-Watch-Verbot auch von einer Anekdote aus Camerons Kabinett. Gove habe während einer Sitzung versehentlich einen Song von Beyoncé anlaufen lassen, als er versucht habe, mit seiner Pebble-Smartwatch E-Mails zu checken. Eine Apple Watch besaß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. (bsc)