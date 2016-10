Eine dynamische Tastatur, die Sonderzeichen und Emojis anzeigen kann, soll in den kommenden Jahren bei Apple zum Standard werden, schreibt das "Wall Street Journal". Wie viel an der Sache dran ist, bleibt aber unklar.

Spekulationen, dass Apple sich für Tastaturen mit dynamischer Buchstabenanzeige auf E-Ink-Basis interessiert, gibt es bereits seit der vergangenen Woche. Nun legt das renommierte Wirtschaftsblatt Wall Street Journal mit einem eigenen Bericht nach, der die Gerüchte bestätigen möchte.

Emojis statt QWERTZ

In der Meldung heißt es unter Berufung auf informierte Kreise, Apple wolle ab 2018 MacBooks mit Tasten ausstatten, die kleine E-Ink-Bildschirme enthalten. Diese sollen dann neben der üblichen QWERTZ-Anzeige frei belegbar sein, etwa mit Sonderzeichen oder Emojis. Die dynamische E-Ink-Tastatur wird angeblich zum Standard bei Macs – das könnte Apple einiges an Geld sparen, weil derzeit stets verschiedene Modelle mit den passenden Tastaturlayouts für die einzelnen Ländermärkte ausgeliefert werden müssen.

In der Meldung wird explizit das australische Start-up Sonder Design genannt, das schon Gegenstand der Spekulationen aus der letzten Woche war. Damals hieß es, Apple-Chef Tim Cook habe sich mit den Chefs der Firma sowie denen des wichtigen Apple-Zulieferers Foxconn in China getroffen. Das Wall Street Journal wiederholt diese Aussage und nennt den 11. Oktober als Termin der Zusammenkunft.

OLED statt E-Ink – und ein Dementi

Schlecht an der Wall Street Journal-Meldung: Sonder Design selbst verneinte per Pressemitteilung, dass es ein Treffen mit Tim Cook gab. Man würde aber gerne die Chance haben, ihn zu treffen. Die Sonder-Tastatur, die in China auch zu sehen war, entstand laut Aussage der Firma im Rahmen eines Accelerator-Programms von Foxconn und ist kein Apple-Prototyp.

Zudem wird wohl nicht E-Ink eingesetzt, sondern kleine OLED-Bildschirme. Letzteres passt allerdings wiederum zu Apple. Der Konzern dürfte am 27. Oktober neue MacBook-Pro-Modelle mit einer Funktionstastenleiste auf Basis dieser Technik zeigen. (bsc)