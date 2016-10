(Bild: dpa)

Der digitale Polizeifunk soll während des Einsatzes am 22. Juli stellenweise versagt haben, heißt es laut Medienberichten in einem internen Papier der Münchener Polizei. Einige Beamte seien minutenlang nicht erreichbar gewesen.

Beim Polizeieinsatz nach dem Amoklauf in München am 22. Juli 2016 ist es offenbar zu Problemen mit dem digitalen Polizeifunk gekommen. Laut einem internen Bericht der Polizei seien Beamte für bis zu fünf Minuten nicht erreichbar gewesen, darunter auch der Einsatzleiter, berichtet der Bayerische Rundfunk. Ein Vertreter der Gewerkschaft der Polizei sagte der Schwäbischen Zeitung, auch die Vorrangschaltung habe nicht funktioniert, mit der ein Einsatzleiter Gespräche wegdrücken kann.

Problem Gebäudeversorgung

Die interne Analyse der Polizei bestätigt demnach auch das größte Problem des digitalen Polizeifunks: die "Gebäudeversorgung". Während bei neuen Großbauprojekten die Digitalfunkversorgung für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste mit eingeplant wird, hinkt die Umrüstung der Gebäude mit alten Installationen hinterher. So streiten sich Münchener Verkehrsbetriebe und die Stadtverwaltung noch, wer die Kosten für die Digitalfunkversorgung in der U-Bahn übernimmt. Ein Problem ist auch der Münchener Flughafen, wo der Flughafenbetrieber vom Freistaat Bayern (seinem größten Anteilseigner) Geld für den Umbau der Gebäudeversorgung erwartet.

Auch bei den Terroranschlägen am Brüsseler Flughafen und in der Brüsseler Metro stieß das dort Astrid genannte digitale Funknetz der Blaulichtbehörden an seine Grenzen. In der U-Bahn funktionierte nur der Datenfunk, während der Sprechfunk ausfiel. Oberhalb der Erde gab es Engpässe, weil sich viele aufgeregte Nutzer nicht an die Funkdisziplin hielten, andere sich nicht in die für Krisenlagen vorgeschriebenen Gesprächsgruppen einschalteten.

Vorrang für Polizei-Handys

Ähnliche Probleme soll es auch in München gegeben haben. Neben besserer und ständiger Schulung versucht man sich in Belgien an einer anderen Lösung. Astrid-Teilnehmer erhalten für ihren Smartphones sogenannte Blue Light SIM-Cards, mit denen sie sich in 3G- und 4G-Mobilfunknetze einbuchen können. Im Katastrophenfall soll eine Vorrangschaltung dafür sorgen, dass sie durchkommen, während das Funknetz für andere gesperrt ist. (vbr)