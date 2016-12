(Bild: dpa, Andrej Sokolow)

Alphabet legt die Entwicklung eines autonomen Autos ohne Eingriffsmöglichkeit für Passagiere auf Eis und setzt stattdessen auf Kooperationen mit herkömmlichen Autoherstellern.

Die Google-Mutter Alphabet will laut einem Medienbericht sein selbstfahrendes Auto ohne Lenkrad und Pedale vorerst nicht weiter entwickeln. Stattdessen will das Unternehmen verstärkt mit Autoherstellern bei traditionelleren Fahrzeugen kooperieren, schrieb der Silicon-Valley-Branchendienst The Information.

100 Minivans

Bereits Ende 2017 könne es einen kommerziellen Fahrdienst mit selbstfahrenden Autos geben, hoffe Alphabet. Der Zeitplan dabei hänge aber von der Entwicklung des Prototyps mit Fiat Chrysler ab. Dabei werden laut früheren Ankündigungen zunächst 100 Minivans des Modells Chrysler Pacifica umgebaut, um Googles Technik in den Fahrzeugen unterzubringen.

Google hatte die kleinen elektrischen Zweisitzer aus eigener Entwicklung 2014 vorgestellt. Es hieß, in Zukunft sollen die Wagen komplett vom Computer gesteuert werden und ganz ohne Lenkrad und Pedale auskommen. Die Prototypen, die aktuell in der Google-Heimatstadt Mountain View sowie in Austin in Texas unterwegs sind, haben jedoch noch beides, unter anderem weil die Straßenverkehrsordnung dies verlangt. Kalifornien hatte vor einem Jahr neue Regeln für autonome Autos vorgelegt, die Autos ohne Eingriffsmöglichkeit nicht zulassen.

Neue Konkurrenz für Google

Der langjährige Entwicklungschef Chris Urmson, der das Projekt im Sommer verließ, habe an den eigenen Autos weiterarbeiten wollen, schrieb The Information. Urmson will nach Informationen des Tech-Blogs Recode jetzt ein eigenes Start-up für Roboterwagen-Software auf die Beine stellen.

Das Google-Roboterwagenprojekt mit dem internen Codenamen "Chauffeur" soll unterdessen laut Medienberichten demnächst zu einer eigenständigen Tochterfirma unter dem Alphabet-Dach werden.

The Information hatte seinerzeit auch lange vor anderen Medien über Googles Pläne berichtet, ein Auto im eigenen Haus zu entwickeln.

Bild 1 von 11 Googles autonome Fahrzeuge (11 Bilder) Googles eigenentwickeltes Auto kurvt autonom durch Mountain View in Kalifornien.

(Bild: Google.)

(dpa) /