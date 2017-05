Nach Mario und Fire Emblem will Nintendo eine weitere große Spielemarke auf Mobilgeräte bringen: Ein Zelda-Spiel soll auf das bereits angekündigte Animal Crossing folgen, berichtet das Wall Street Journal.

Nintendo will ein Zelda-Spiel für Mobilgeräte veröffentlichen. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Das Smartphone-Zelda soll im Anschluss an den Release von Animal Crossing auf den Markt kommen. Animal Crossing wird im zweiten Halbjahr 2017 erwartet. Wie bisherige Smartphone-Titel von Nintendo soll auch Zelda von DeNA entwickelt werden.

Link so populär wie selten

Nach Super Mario Run und Fire Emblem Heroes bringt Nintendo also eine weitere große Spielemarke auf das Mobiltelefon. Das äußerst erfolgreiche The Legend of Zelda: Breath of the Wild dürfte der Reihe um Held Link noch zusätzlichen Aufwind gegeben haben.

Mit Blick auf bisherige Nintendo-Spiele ist zu erwarten, dass das mobile Zelda für Android und iOS erscheinen wird. Nintendo gab gegenüber dem Wall Street Journal keine Stellungnahme zum Bericht ab. (dahe)