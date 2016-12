(Bild: Presidential Press and Information Office, CC BY 3.0 )

US-Geheimdienste werfen Russland vor, mit Hackerangriffen Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen genommen zu haben. Anonyme Vertreter der Dienste behaupten nun, Wladimir Putin persönlich habe die Attacken koordiniert.

US-Geheimdienste gehen "mit einem hohen Maß an Zuversicht" davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin in die Koordination der mutmaßlichen Einflussnahme auf die US-Wahlen eingebunden gewesen sei. Das berichtet NBC News unter Berufung auf ungenannte Geheimdienstvertreter, die eigenen Angaben zufolge Einblick in entsprechende Informationen hatten. Die NBC weist darauf hin, dass die Formulierung "mit einem hohen Maß an Zuversicht" darauf hindeutet, dass es sehr überzeugende Beweise gebe.

"Putin beteiligt"

Putin sei demnach an Entscheidungen beteiligt gewesen, wie die aus einem Hackerangriff auf die Demokratische Partei stammenden Unterlagen eingesetzt werden sollten. Was als Rachefeldzug gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton begonnen habe, sei zu einem Angriff auf die internationale Glaubwürdigkeit der USA geworden, erklärten die Geheimdienstvertreter weiter. Letztlich habe der russische Präsident Donald Trump als Wahlsieger sehen wollen, meint die CIA.

Die Informationen stammen dem Bericht zufolge von Diplomaten und Spionen, die für US-Geheimdienste arbeiten. Die USA werfen Russland bereits seit Wochen solch eine Einflussnahme vor, in den vergangenen Tagen sind diese Anschuldigungen aber noch einmal heftiger geworden. Beweise wurden dafür nicht vorgelegt, angesichts der Arbeitsweise von Geheimdiensten könnte das aber auch schwierig sein.

Widerspruch aus Russland

Aus dem Kreml wurden die Vorwürfe nun umgehend mit deutlichen Worten zurückgewiesen, berichtet die dpa. Putins Sprecher Dmitri Peskow erklärte, es handle sich um "lächerlichen Unsinn". (mho)