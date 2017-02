Die Half-Life- und Portal-Macher von Valve haben schon lange kein Spiel mehr veröffentlicht. Laut Valve-Chef Gabe Newell habe man aber zurzeit gleich drei Titel in der Pipeline - alles Spiele für Virtual Reality.

Das US-Spielestudio Valve arbeitet zurzeit an drei großen Virtual-Reality-Titeln. Das gab Valve-Chef Gabe Newell gegenüber dem News-Portal Eurogamer zu Protokoll. Das letzte "echte" Spiel von Valve war der Free-to-Play-Multiplayer-Titel Dota 2 – erschienen im Juni 2013. Danach, im Jahr 2016, gab es lediglich die kostenlose Virtual-Reality-Demo "The Lab", die aus ziemlich rudimentären Mini-Spielen besteht. Mit den Half-Life-Titeln, Portal 1 und 2 sowie Counter-Strike und Team Fortress zeichnet sich Valve für einige der erfolgreichsten und beliebtesten Spiele-Serien überhaupt verantwortlich. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen allerdings auf die Spiele-Verkaufsplattform Steam konzentriert.

"The Lab" in unsererem VR-Marathon (ab Minute 17:50).

Laut Newell handele es sich bei den drei kommenden Virtual-Reality-Spielen um "vollwertige" Titel, nicht um Experimente. Entwickelt werden die Spiele mit der hauseigenen Source-2-Engine sowie mit Unity. Weitere Details gab es nicht – Newell betonte aber, dass es eine sinnvolle Sache sei, sowohl Hard- als auch Software zu bauen, so wie Nintendo. Er spielt damit auf das VR-System HTC Vive an, das maßgeblich von Valve entwickelt wurde.

Für Gabe Newell ist VR kein "Gimmick", sondern eine komplett neue Sprache im Bereich der virtuellen Erfahrungen. "Wir müssen schon ewig mit Maus und Tastatur leben und können jetzt endlich andere, interessantere Sachen ausprobieren", wird er von Eurogamer zitiert. (jkj)