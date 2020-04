Bericht zur Playstation 5: Verkaufsstart mit eingeschränktem Vorrat

Sony hält daran fest, die Playstation 5 Ende 2020 in den Handel zu bringen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Wegen der teuren Hardware will Sony die PS5 dem Bericht zufolge allerdings in vergleichsweise niedrigen Stückzahlen anbieten. DRAM- und NAND-Flash-Speicherchips werden zum Beispiel auch für die Smartphone-Produktion nachgefragt.

Bis März 2021 will Sony demnach 5 bis 6 Millionen Exemplare der Playstation 5 bauen. Als die Playstation 4 im November 2013 auf den Markt kam, wurden innerhalb der ersten beiden Quartale 7,5 Millionen Exemplare verkauft.

Die niedrigere Nachfrage erwartet Sony wegen des vergleichsweise hohen Preises der kommenden PS5. Noch ist zwar kein Verkaufspreis bekannt, Analysten rechnen anhand der Komponentenkosten aber mit 450 bis 500 US-Dollar. Damit wäre die Playstation 5 teurer als die Playstation 4, die zu einem Preis von 400 US-Dollar in den Handel kam.

Produktion nicht gefährdet

Laut Bloomberg könnte Sony nach dem Verkaufsstart der PS5 die Preise für die bisherige PS4 senken. So könnte das Unternehmen weitere Kunden für sein Playstation-Plus-Netzwerk gewinnen, das monatliche Einkünfte abwirft.

Die Corona-Krise hat laut Bloomberg derzeit noch keine akuten Folgen für die Herstellung der Playstation 5. Zwar habe Sony seine Werbestrategie angepasst, bei der Produktionskapazität sehe das Unternehmen derzeit aber keine Engpässe. Diese Einschätzung könne sich im Lauf der kommenden Monate ändern.

In einer ähnlichen Situation dürfte sich auch Microsoft befinden: Die kommende Xbox Series X hat Hardware, die der der PS5 sehr ähnlich ist. Es gilt als wahrscheinlich, dass die beiden Konsolen zu einem ähnlichen Preis in den Handel kommen werden. (dahe)