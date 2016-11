Aktion: Das neue Video-Training "Die Kunst der Bildgestaltung" von T. A. Hoffmann gibt es ab sofort zum Startpreis von 25 Euro statt 28,90 Euro. Die Aktion läuft eine Woche.

Der bekannte Fotograf Torsten Andreas Hoffmann erklärt verständlich und unterhaltsam die Kunst der Bildgestaltung für Fotos. Ziel des Video-Trainings von c't Fotografie ist, Motive und Bildausschnitte mit der Kamera besser zu erkennen und somit zu besseren Fotos zu kommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man lieber in der Stadt oder in der Natur fotografiert oder Menschen: Die Regeln der Bildgestaltung sind die selben.

T. A. Hoffmann erläutert Bild für Bild diese Grundlagen, indem er den Blick auf die wesentlichen Merkmale eines gelungenen Fotos legt. Er nutzt Hilfsmarkierungen und Hilfslinien in den Fotos, damit Sie sofort erkennen, worauf es ankommt.

"Die Kunst der Bildgestaltung" bietet fundiertes und verständliches Wissen für alle, die ihre Bilder grundlegend verbessern wollen unabhängig davon, ob sie mit dicker Systemkamera oder Smartphone unterwegs sind. Versierte Amateure profitieren ebenso wie Menschen, die sich zum ersten Mal damit befassen, was ein gutes Foto ausmacht. In diesem Trailer beschreibt der Autor, was Sie im Training erwartet.

Das Tutorial gibt es nur im heise-Shop. Es kostet regulär 28,90 Euro, wir bieten es zum Start zum Einführungspreis von 25 Euro an, aber nur für wenige Tage (bis 30.11.2016). Das Tutorial ist rund 2,5 Stunden lang und wir bieten es zum Download an, damit Sie auch offline damit arbeiten können. (jr)