(Bild: Ringing Bells)

Der ehemalige Chef des indischen Unternehmens Ringing Bells wurde am Donnerstag verhaftet, weil ausstehende Rechnungen unbezahlt seien. Er selbst vermutet eine Kampagne der Konkurrenz hinter dem Vorgehen und macht weiter Versprechungen.

Der ehemalige Chef von Ringing Bells ist am Donnerstag in Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen rund um das sogenannte 3-Euro-Smartphone verhört worden. Einem Bericht der Hindustan Times zufolge geht es um den Vorwurf, Ringing Bells habe einem Händler weder die zugesagten Smartphones geliefert noch die dafür im Voraus bezahlte Summe zurückgezahlt.

Deswegen habe Ayam Enterprises die Behörden eingeschaltet. Dem Bericht zufolge geht es um einen Betrag von 1,6 Millionen Indischen Rupien (rund 23.000 Euro). Für Ringing Bells ist es ein weiterer Rückschlag.

Billig, billiger, am billigsten ...

Anfang 2016 hatte Ringing Bells ein Smartphone vorgestellt, das für 251 Indische Rupien, also rund 3 Euro verkauft werden sollte. Rasch hatte es daran Zweifel gegeben, aber das Unternehmen hat Mitte 2016 immerhin 5000 Stück ausgeliefert. Das ist aber nur ein Bruchteil der bestellten Menge.

Während der ganzen Zeit gab es immer wieder Zweifel, nicht nur an der Wirtschaftlichkeit des Projekts. Mohit Goel, der nun festgenommene damalige Chef von Ringing Bells, hat seinen Posten im Dezember 2016 verlassen. Die jetzt erhobenen Vorwürfe richten sich demnach auch gegen seine Ehefrau als ehemalige CEO von Ringing Bells und seinen Bruder, den aktuellen Manager.

Beschuldigter vermutet Kampagne

Mohit Goel hat die Vorwürfe inzwischen als Teil einer Kampagne bezeichnet, mit der er aus dem Geschäft gedrängt werden soll. Er hat mit MDM Electronics Private Limited ein neues Unternehmen gegründet, schreibt die Hindustan Times.

Das 3-Euro-Smartphone will er demnach immer noch liefern. Behindert werde er dabei aber von einer älteren Anzeige, in deren Folge ihm der Pass entzogen wurde, weswegen er nun nicht mehr ins Ausland könne, um Geschäftliches zu erledigen. Der Parlamentsabgeordnete Kirit Somaiya hatte Ringing Bells vorgeworfen, das 3-Euro-Smartphone sei ein betrügerischer Ponzi-Trick, also eine Art Schneeballsystem. (mho)