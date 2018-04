Einige der Emojis (Bild: Fararu)

Einflussreichen Politikern im Iran ist der Messenger Telegram ein Dorn im Auge. Sie wollen, dass die Bürger des Landes auf die iranische Alternative Soroush wechseln. Die setzt unter anderem auf Israel- und USA-feindliche Emojis.

Die von iranischen Hardlinern empfohlene Kommunikations-App Soroush bietet den Nutzern Emojis in Gestalt kleiner verhüllter Frauen mit speziellen politischen Botschaften an. So halten die schwarz verschleierten Figürchen Plakate mit Slogans wie "Nieder mit Israel" oder "Nieder mit den USA" hoch, wie das Nachrichtenportal Fararu am Freitag berichtete. Einige der Aufschriften richten sich auch gegen Dissidenten und Freimaurer. Soroush soll demnächst die im Iran beliebte App Telegram ersetzen.

Die Kommunikations-Apps sind im Iran seit Monaten ein Politikum. Besonders Telegram steht in der Kritik. Die App diente während der regimekritischen Unruhen zum Jahreswechsel 2017/18 als wichtigstes Kommunikationsmittel der Demonstranten. Videos und Bilder der Proteste wurden über Telegram im In- und Ausland verbreitet. Daraufhin forderten besonders der Klerus und die Hardliner nicht nur die Blockierung von Telegram, sondern auch ein staatlich kontrolliertes Internet.

Die Massen wechseln nicht zu Souroush

Die Alternative soll nun die im Iran entwickelte App Soroush werden – übersetzt "Stimme des Gewissens". Das islamische Establishment wirbt für einen Umstieg von Telegram auf Soroush, mit geringer Resonanz. Die Regierung von Präsident Hassan Ruhani ist strikt gegen ein Verbot von Telegram. Die Menschen sollten selbst entscheiden, welche App sie nutzen wollen. Genau so sieht es auch das Kommunikationsministerium. Telegram hat derzeit im Iran mehr als 40 Millionen Nutzer, Soroush laut unbestätigten Angaben 5 Millionen. (dpa) / (mho)