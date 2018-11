Bewegung und Stabilität: Die Bilder der Woche (KW 45)

Manchmal erzeugt Stabilität eine ganz besondere Dynamik, die sich in einem Foto wirkungsvoll einfangen lässt. So entsteht im Bild "Wellen-Gang" oben aus einem fest gefügten Straßenpflaster in der Abbildung eine dreidimensional anmutende, fast fließende Wellenbewegung.

Bei anderen Bildern schaffen dagegen gezielte Bewegungen ganz ruhige, scheinbar festgefügte Strukturen wie in "Acro-Yoga" unten oder dem Light Painting "Wenn es dunkel wird am See ...", das Sie wie alle Bilder des Tages dieser Woche in unserer Bilderstrecke unten finden.

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (KW 45) (7 Bilder) AcroYoga Für dieses Bild hat unser Galeriefotograf Albert Mohnen einiges an Aufwand getrieben: "Vorgeschichte: Ein Kollege, der aktiv AcroYoga betreibt, fragte mich nach einem Shooting. Ich hab mir im Vorfeld einige Bilder angesehen und dann unser Dorfgemeinschaftshaus hierfür angemietet. Der Raum ist etwa 6 x 12 m² groß und 3,5 m hoch. Shooting: 4 Stunden Zeit, rund 400 Bilder geschossen, gefühlt 100-mal das Licht-Setup angepasst. Technik: Schwarzer Hintergrund 3 x 4 m (eigentlich zu klein hierfür), 8 Stative, 4 manuelle Blitzgeräte, 4 Funkauslöser, 6 Lichtformer, 2 Kameras (Pentax K-3ii, K-5), 3 Objektive. Nachbearbeitung: DxO, GIMP 2.10, PSE 10. Ablauf bei jeder Figur: Dehnübungen, Übung für Probeschüsse einmal durchführen, ggfs Licht anpassen, dann fotografieren, was das Material hergibt. Einige Figuren können nur wenige Sekunden gehalten werden, z. B. wenn der Rücken sehr stark nach hinten gebogen wird. Bei anderen, wo der Kopf nach unten hängt, muss man die Bilder im Kasten haben, bevor das Model einen dunkelroten Kopf bekommt. Sonstiges: viel gelacht, Spaß gehabt."

(Bild: Albert Mohnen )

(anm)