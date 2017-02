(Bild: Fraunhofer IDMT)

Deutsche Forscher haben ein System entwickelt, mit dem ein Einnicken des Fahrers sofort erkannt werden kann. Es lässt sich in PKWs, LKWs und Bussen verbauen.

Jeder vierte tödliche Unfall auf Deutschlands Autobahnen wird durch Sekundenschlaf verursacht – also ein plötzliches Einnicken des Fahrers mit anschließendem Kontrollverlust über das Fahrzeug. In immer mehr PKWs, LKWs und Bussen stecken zwar Erkennungssysteme, die anhand der Lenkbewegungen erkennen können, ob ein Fahrer ermüdet ist. Doch genau ist diese Technik nicht, wie Peter Husar vom Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT im Interview mit der Online-Ausgabe von Technology Review ("Mit Augenerfassung gegen Sekundenschlaf") sagt.

Die System basierten allein auf den Fahrzeugdaten, die über den Bordcomputer bzw. über den CAN-Bus abgerufen werden. "Das bedeutet, ausgewertet werden allein Eingriffe und Verhalten des Fahrers in Bezug auf die Autosteuerung, wie Lenkverhalten, Dynamik, Reaktion und so weiter." Doch diese hätten nur bedingt, rein statistisch und nur entfernt mit der Müdigkeit des Fahrers zu tun, "mit dem Sekundenschlaf schon gar nichts".

Husar und sein Team haben daher ein System entwickelt, das mit Kameramodulen arbeitet, die die Augen des Fahrers beobachten. "Unser Schlafwarner basiert auf der Videobeobachtung des Fahrers, genauer gesagt – auf der Auswertung der Augen und des Lidschlags. Wir detektieren den wahren und echten Sekundenschlaf, d.h. zu lange geschlossene Augen(-lider)."

Die Kameramodule lassen sich in beliebiger Anzahl und an beliebigen Stellen der Fahrerkabine anbringen, so Husar. Im PKW reiche schon ein Modul aus, im Bus oder einem großen LKW sollten zwei Module angebracht werden. Außer den Augen werden keine persönlichen Daten protokolliert. An einer zuverlässigen Müdigkeistwarnung sowie Vorhersage eines Sekundenschlafs arbeitet das Team derzeit.

